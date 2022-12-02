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В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат. Видео
Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве. В ГУ МЧС сообщили РБК, что из здания вывели 12 человек. «Информация о пострадавших не поступала», — заявили ведомстве
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).