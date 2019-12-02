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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 15 суткам административного ареста «троих футбольных фанатов матча «Зенит» — «Спартак».

Как сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города, они были задержаны днем 1 декабря (то есть за несколько часов до игры), поскольку выражались с использованием нецензурной брани в общественном месте. Издание «Фонтанка» уточняет, что речь идет о болельщиках московского «Спартака».

Сами задержанные свою вину не признали, объяснив, что нецензурной бранью не выражались и были задержаны полицейскими при простой проверке документов на выходе из гостиницы.

Еще 19 футбольным фанатам Фрунзенский суд назначил наказание в виде 500 руб. штрафа. Утверждается, что они выражались нецензурной бранью в общественном месте напротив станции метро «Волковская» в ночь на 1 декабря, тем самым совершив мелкое хулиганство. По данным «Фонтанки», среди задержанных были как жители Москвы, так и Санкт-Петербурга.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита». Большинство из них отпустили еще до игры после составления административных протоколов.

Агентство «РИА Новости» в свою очередь, ссылаясь на свои данные, сообщало о задержании 150-200 болельщиков из Москвы. Собеседник издания утверждал, что задерживали людей, у которых в паспортах была столичная регистрация.

Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Спартак» завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Теги: футбол, полиция
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