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Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Информацию о таком числе задержанных подтверждает «Фонтанка», по данным которой, почти на всех фанатов составили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили, пять получили штрафы за употребление алкоголя на улице. Источник ТАСС подтвердил, что задержанных выпустили после составления административных протоколов о мелком хулиганстве. Таким образом, они смогут прийти на игру между «Спартаком» и «Зенитом», которая начнется в 19:00 мск на петербургском стадионе «Газпром Арена».

По информации собеседника «РИА Новости», число задержанных болельщиков «Спартака» достигает 150–200 человек. Он сообщил, что фанатов задержали за мелкое хулиганство во время ночных рейдов в барах и на улицах города. «Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения. По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки», — сказал источник.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и области РБК заявили, что выясняют полученную информацию.

В начале августа в Петербурге произошла драка между фанатами «Зенита» и омоновцами. Болельщики хотели отодвинуть заграждения около места для курения, а сотрудники Росгвардии пытались им помешать. В результате один из бойцов обратился к врачам из-за травмы глаза, по делу задержали трех подозреваемых. Одного из них приговорили к году в колонии-поселении, двоих других обязали выплатить штрафы по 15 тыс. и 20 тыс. руб.

Теги: новости РБК, «Спартак», Петербург, болельщики
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