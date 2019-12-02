Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

Инспектор еще до судебного решения сможет обратиться к судебным приставам, которые направят работодателю соответствующее предписание

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.

Уже после получения работодателем исполнительного документа он может обжаловать данное решение в суде. Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после вступления этого постановления в силу госинспектор труда примет решение о принудительном взыскании долгов по зарплате от имени ФССП.

На соответствующих поправках ранее настаивало Министерство труда. Там указывали, что подобный механизм создаст дополнительные возможности для погашения долгов и не повлечет за собой дублирование полномочий судебных органов трудовыми инспекциями.



Инициативу поддержала и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Она указывала, что суды перегружены вопросами о задолженностях по заработной плате.

С критикой документа выступала Торгово-промышленная палата. Там предположили, что процесс взыскания задолженности затянется на долгое время, тогда как через суд этого можно добиться за восемь дней.

Тем не менее документ был принят Государственной думой 21 ноября, а 25 ноября одобрен Советом Федерации.