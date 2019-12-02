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СМИ узнали о предложении Минюста увеличить штрафы за задержку зарплат
Ведомство предлагает увеличивать штрафы за невыплату зарплаты по мере роста числа сотрудников, которые не получили свои деньги. Сейчас КоАП предусматривает для работодателей наказание в размере до 50 тыс. руб.

Минюст предлагает приравнять число штрафов для работодателей за несвоевременную выплату зарплаты к числу сотрудников, не получивших деньги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министерства о результатах мониторинга правоприменения в России за 2018 год.

Сейчас в большинстве случаев задержка выплаты зарплаты квалифицируется как одно правонарушение, за которое согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП юридическому лицу назначают штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей вне зависимости от числа сотрудников, которым задержали зарплату, пишет газета.

По мнению авторов доклада, «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения», и наказание должно быть назначено за каждого работника, который не получил деньги вовремя. Минюст отметил, что обнаруженную проблему можно решить «за счет разработки проекта особенной части КоАП», сообщает издание.

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Авторы инициативы также предложили «обратить внимание Верховного суда на практику» наказания работодателей. В 2014 году суд пришел к выводу, что «каждый из выявленных в результате проведенной проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения».

В Роструде на запрос газеты не ответили. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов заявил «Известиям», что не поддерживает инициативу.

За невыплату зарплат предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 145.1), но она может быть применена к физическому лицу, а не компании. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным Росстата, по состоянию на 1 октября просроченная задолженность по зарплате по всей стране составила 2,6 млрд руб., пишет газета. 41 млн руб. из них работники не получили в срок из-за несвоевременного перечисления денег из федерального, региональных или местных бюджетов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минюст, задержка зарплат
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