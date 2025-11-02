 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер бывший главред «Известий»

Бывший главред «Известий» Иван Лаптев умер в возрасте 91 года
Экс-главред «Известий» Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года, сообщили его близкие. За свою карьеру он занимал множество высоких должностей в журналистике и политике, был председателем Комитета по печати
Иван Лаптев,&nbsp;1988 год
Иван Лаптев, 1988 год (Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов / ТАСС)

Бывший главный редактор «Известий» (1984-1990) Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни в больнице. Об этом «Известиям» сообщила его супруга Татьяна.

«Сегодня утром скончался в больнице», — рассказала она.

Иван Лаптев — доктор философских наук, журналист, политический деятель. Родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Крутинского района Омской области. В 1960 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт имени В.В. Куйбышева (сегодня Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия), а в 1973 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1973 по 1978 годы был лектором, консультантом отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1978 году стал членом редколлегии газеты «Правда», а в 1982-м занял пост заместителя главного редактора издания. В 1984 году возглавил «Известия». В 1990-1991 годах занимал пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.

В 1994–1995 годах занимал пост заместителя председателя Комитета по печати, с 1995 по 1999 год — председателя Комитета. Был одним из основателей Движения демократических реформ вместе с Гавриилом Поповым и Анатолием Собчаком. В 2001–2003 годах возглавлял Ассоциацию книгоиздателей России.

Движение демократических реформ — общественно-политическое объединение, созданное в начале 1990-х годов в СССР и России с целью продвижения демократических и либеральных реформ. Учреждено в 1990 году на учредительном съезде в Москве как платформа для объединения различных демократических сил, выступавших против монополии КПСС на власть и за внедрение рыночной экономики, децентрализацию управления и защиту прав человека.

Полицейские в суде заявили, что главред Baza знал об их должностях в МВД
Политика
Глеб Трифонов

Лаптев также участвовал в международных делегациях, возглавлял Центральное правление общества советско-австрийской дружбы и советско-бельгийскую секцию Парламентской группы СССР, выпустил несколько книг, в числе которых «Планета разума», «Мир людей в мире природы» и «Власть без славы».

За свою карьеру был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, получил три благодарности от президента Бориса Ельцина и почетную грамоту правительства России.

В интервью «Известиям» экс-главред рассказывал о работе издания в условиях цензуры в 1980-х. Газета в то время, по его словам, «вытаскивала из тюрьмы невинно осужденных» и «восстанавливала порушенные репутации». Кроме того, отмечал Лаптев, главный редактор руководил не только газетой, но и издательством — огромным коллективом около 2 тыс. человек.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Известия главред журналист
