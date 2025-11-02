 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах

Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Южном Тироле в Альпах
Восхождение независимо друг от друга совершали три группы. Выжили двое мужчин, они связались со спасателями и сообщили о произошедшем. Тела пяти альпинистов были найдены в следующие двое суток
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В результате схода лавины в Южном Тироле погибли пять альпинистов из Германии, сообщает Tagesschau со ссылкой на итальянскую горноспасательную службу. Тела трех погибших обнаружили накануне, еще двоих спасатели нашли сегодня утром.

Туристы попали под лавину 1 ноября во время восхождения по горному массиву Ортлес, неподалеку от Фертайншпитце (также известная как Чима Вертана) высотой более 3500 м. Восхождение независимо друг от друга совершали три группы: одна в составе трех человек и две из двух человек каждая. Двоим выжившим удалось связаться с экстренными службами. После мужчин доставили на вертолете в больницу Больцано.

Почти сразу после вызова спасатели обнаружили тела двоих мужчин и женщины. Тела еще двух других альпинистов — мужчины и женщины — были найдены утром 2 ноября. По данным горноспасательной службы, это отец и его 17-летняя дочь.

При сходе лавины в Магаданской области погибли четыре участника турпохода
Общество
Фото:Владимир Иванов / РИА Новости

Трагедия произошла на высоте около 3200 м, лавина сошла около 16:00 по местному времени на северном склоне Фертайншпитце. Tagesschau отмечает, что для восхождения по этому маршруту необходимо продолжительное время, но он считается технически не сложным.

Представитель горноспасательной службы отметил, что 1 ноября не было высокой опасности схода лавин. По предварительной версии, причиной ЧП мог стать сильный поземок, поскольку недавно выпавший снег еще не успел достаточно сцепиться с породой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Альпы Германия Италия снежная лавина погибшие альпинисты
Материалы по теме
В Сочи спасатели нашли двух пропавших после схода лавины сноубордистов
Общество
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов
Общество
На Эльбрусе умер 49-летний альпинист из Коста-Рики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ Спорт, 13:59
В порту Кавказ в Керченском проливе загорелся буксир Общество, 13:58
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах Общество, 13:50
На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского Общество, 13:45
Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов Политика, 13:39
В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым Спорт, 13:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
На Украине снимут документальный фильм о вторжении ВСУ в Курскую область Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 13:11
Временно оставшийся без главного тренера клуб КХЛ прервал серию поражений Спорт, 13:05
Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море Политика, 13:01
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 13:01