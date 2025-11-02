Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах
В результате схода лавины в Южном Тироле погибли пять альпинистов из Германии, сообщает Tagesschau со ссылкой на итальянскую горноспасательную службу. Тела трех погибших обнаружили накануне, еще двоих спасатели нашли сегодня утром.
Туристы попали под лавину 1 ноября во время восхождения по горному массиву Ортлес, неподалеку от Фертайншпитце (также известная как Чима Вертана) высотой более 3500 м. Восхождение независимо друг от друга совершали три группы: одна в составе трех человек и две из двух человек каждая. Двоим выжившим удалось связаться с экстренными службами. После мужчин доставили на вертолете в больницу Больцано.
Почти сразу после вызова спасатели обнаружили тела двоих мужчин и женщины. Тела еще двух других альпинистов — мужчины и женщины — были найдены утром 2 ноября. По данным горноспасательной службы, это отец и его 17-летняя дочь.
Трагедия произошла на высоте около 3200 м, лавина сошла около 16:00 по местному времени на северном склоне Фертайншпитце. Tagesschau отмечает, что для восхождения по этому маршруту необходимо продолжительное время, но он считается технически не сложным.
Представитель горноспасательной службы отметил, что 1 ноября не было высокой опасности схода лавин. По предварительной версии, причиной ЧП мог стать сильный поземок, поскольку недавно выпавший снег еще не успел достаточно сцепиться с породой.
