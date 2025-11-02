 Перейти к основному контенту
Общество
0

Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике

Среди погибших семнадцать взрослых и шесть детей. Еще более десяти человек получили ожоги или отравились дымом. Точная причина взрыва пока неизвестна

На северо-западе Мексики, в центре города Эрмосильо произошел взрыв в магазине Waldo's, в результате которого возник пожар. По предварительным данным, предоставленным властями и спасательными службами, не менее 23 человек погибли, а более десяти получили травмы, включая детей, сообщает La jornada.

Среди погибших пятеро мужчин, двенадцать женщин, две девочки и четыре мальчика. Более десяти других людей получили серьезные ожоги или отравились дымом и были эвакуированы для оказания специализированной медицинской помощи.

Согласно первым сообщениям, взрыв произошел около 15:00 1 ноября по местному времени (00:00 мск), когда магазин был полон покупателей, которые готовились к Хеллоуину. Огонь быстро распространился по зданию и достиг припаркованного рядом автомобиля, который полностью сгорел.

К месту происшествия прибыли пожарные команды, сотрудники Мексиканского Красного Креста, муниципальной полиции, полиции штата и Генеральной прокуратуры штата Сонора, которая взяла на себя расследование обстоятельств случившегося.

Через несколько часов после происшествия Министерство общественной безопасности штата в X заявило, что взрыв не был терактом. Городской совет Эрмосильо совместно с пожарной службой и общественной безопасностью сообщили, что пожар удалось локализовать после нескольких часов работы.

Расследование продолжается, чтобы установить точную причину взрыва. Среди рассматриваемых версий — утечка газа или скопление топлива.

Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии
Общество

Ранее взрыв произошел в Финляндии, в регионе Северное Саво во дворе отеля взорвался фургон. В результате погибли два человека. Старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен сообщил порталу Yle, что на данный момент нет точной информации о погибших, но их число не превышает двух. Также он отметил, что пока не исключается возможность преступного характера инцидента.

Владелец отеля Ауво Пууртинен предположил порталу Yle, что в фургоне могли находиться запрещенные предметы, такие как газ. По его словам, фургон принадлежал «рабочим, которые были клиентами отеля», как уточняет издание. В результате взрыва пострадали восемь автомобилей, а персонал и гости отеля были эвакуированы.

