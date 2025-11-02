Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии

В полиции не исключают, что это был преступный акт. Возможно, в фургоне был запрещенный груз, например, газ, считает владелец отеля. Взрыв повредил восемь автомобилей, персонал и гости эвакуированы

В Финляндии, в области Северное Саво, в результате взрыва фургона во дворе отеля погибли два человека, сообщает Yle.

«У нас нет точной информации о погибших, но их не больше двух. Мы пока не можем исключить возможность преступления», — заявил старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен порталу Yle.

Владелец отеля Ауво Пууртинен рассказал Yle, что, по его мнению, в фургоне было что-то запрещенное, например газ. По его мнению, Фургон принадлежал «рабочим, которые были клиентами отеля», уточняет издание. Он также сказал, что в результате взрыва были повреждены восемь автомобилей. Персонал и гости отеля были эвакуированы.

Ранее в иранском городе Шираз на заводе по заправке сжиженного газа произошел пожар, вызванный детонацией газового баллона. О пожаре стало известно примерно в 18:30 по московскому времени. Спасательные службы оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня на производственный цех и близлежащие здания.

Девять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших были госпитализированы, остальные семеро проходят лечение амбулаторно. Причины взрыва выясняются специалистами пожарной службы, сообщил тогда местный телеканал.