Политика⁠,
0

На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв

В результате возник крупный пожар, его удалось локализовать. Пострадали девять человек, двоих из них госпитализировали

На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв
Video

В иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа, там взорвался газовый баллон, сообщает иранский телеканал SNN.

В результате взрыва возник пожар, о нем сообщили примерно в 18:30 мск. Спасателям его удалось его локализовать, пожарные предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.

В результате инцидента пострадали девять человек, двоих из них доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину пожара расследуют специалисты пожарной службы, уточнил телеканал.

О каком именно заводе идет речь, телеканал не уточняет.

На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв
Общество

Накануне в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Navajo. В результате чего по меньшей мере три человека пострадали, о причинах взрыва тогда не сообщалось.

По словам очевидцев, с территории завода повалил густой черный дым, которым заволокло значительную часть городских кварталов. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна в помещениях и не выходить на улицу. А местные власти на время перекрыли дороги вокруг завода.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Полина Харчевникова
Иран взрыв пожар газовый баллон
