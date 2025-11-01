На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв

В результате возник крупный пожар, его удалось локализовать. Пострадали девять человек, двоих из них госпитализировали

В иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа, там взорвался газовый баллон, сообщает иранский телеканал SNN.

В результате взрыва возник пожар, о нем сообщили примерно в 18:30 мск. Спасателям его удалось его локализовать, пожарные предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.

В результате инцидента пострадали девять человек, двоих из них доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину пожара расследуют специалисты пожарной службы, уточнил телеканал.

О каком именно заводе идет речь, телеканал не уточняет.

Накануне в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Navajo. В результате чего по меньшей мере три человека пострадали, о причинах взрыва тогда не сообщалось.

По словам очевидцев, с территории завода повалил густой черный дым, которым заволокло значительную часть городских кварталов. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна в помещениях и не выходить на улицу. А местные власти на время перекрыли дороги вокруг завода.