Рядом с комплексом пирамид в Гизе открыли Большой Египетский музей

Строительство музея обошлось в $1 млрд, оно велось с 2005 года. Территория музей охватывает 24 тыс. кв. м, на них будут представлены массивные статуи и исторические артефакты древней цивилизации Египта

В пригороде египетской столицы Каира Гизе состоялось открытие Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM), церемония сопровождалась световым шоу с участием дронов, изображавших богов и пирамид в небе, сообщает AP.

Строительство музея длилась с 2005 года, он расположен рядом с пирамидами Гизы и Сфинском. Музей, на строительство которого было потрачено $1 млрд, является центральным элементом программы правительства по развитию туристической отрасли Египта и привлечению денежных средства в экономику.

Video

Как пишет Al Jaseera, на площади в 24 тыс. кв. м представлены массивные статуи и исторические артефакты древней цивилизации страны. Правительство благоустроило территорию вокруг музея и близлежащего плато Гизы.

Дороги были заасфальтированы, а у ворот музея строится станция метро, чтобы улучшить транспортное сообщение. К западу от Каира, в 40 минутах езды от музея, открылся международный аэропорт Сфинкс.

Из атриума ведет шестиэтажная лестница, украшенная древними статуями, к главным галереям, откуда открывается вид на близлежащие пирамиды. По словам представителей музея, мост соединяет музей с пирамидами, позволяя туристам перемещаться между ними пешком или на электромобилях.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

В 12 основных галереях музея, открывшихся в 2024 году, представлены предметы старины от доисторических времен до римской эпохи, сгруппированные по эпохам и темам. Два зала посвящены 5 тыс. артефактам из коллекции Тутанхамона, которые будут выставлены целиком впервые с тех пор, как британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона в 1922 году в южном городе Луксор.

На церемонии открытия присутствовали члены европейских и арабских королевских семей, а также премьер-министры, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Глава республики призвал участников «сделать этот музей площадкой для диалога, источником знаний, форумом для человечества и маяком для всех, кто любит жизнь и верит в ценность человечества».

К 2032 году правительство планирует привлечь 30 млн посетителей в год. Музей будет открыт для публики со вторника, 4 ноября, сообщили власти.

Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города
Политика
Фото:Вадим Савицкий / Global Look Press

Большой Египетский музей открылся в тестовом режиме в октябре. Его уже тогда начали называть самым грандиозным архитектурным музейным комплексом, который по масштабам превзойдет Лувр.

В 1992 году президент Египта Хосни Мубарак объявил о планах построить новый музей, который объединит историю страны. В конкурсе приняли участие более 1550 архитектурных фирм из 83 стран, это был один из крупнейших подобных конкурсов. Его выиграла ирландская компания Heneghan Peng Architects.

Из-за «арабской весны» и последовавшей отставки Мубарака в 2011 году процесс приостановили на три года. Благодаря международному финансированию стройку возобновили в 2014-м. Повторно проект встал на паузу из-за пандемии коронавируса в 2020-м. В конце 2022 года музей был частично открыт для небольших экскурсионных групп.

Комплекс площадью 100 тыс. кв. м расположен на территории в 490 тыс. кв. м, почти четверть площади музея (24 тыс. кв. м) занимает постоянная экспозиция.

Архитекторы придумали сделать музей в виде скошенного треугольника, а фасад и прозрачную крышу — в виде мозаики из треугольных фрагментов. Все это отсылает к соседствующим пирамидам. По данным египетского правительства, в финальную версию проекта свой вклад внесла команда из 13 компаний со всего мира.

