Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города

Восстановление разрушенной Пальмиры займет около семи лет и потребует огромных инвестиций. Об этом заявил директор музея памятника, отметив, что вопрос реставрации касается национальной идентичности сирийцев.
Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press
Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press

Восстановление сирийской Пальмиры, серьезно пострадавшей в ходе гражданской войны и от рук боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), может растянуться на шесть-семь лет и потребует значительных финансовых вложений. Об этом заявил директор музея Пальмиры Хасан Али в интервью изданию The National.

Как отметил Али, речь идет об «огромных средствах», а сам процесс восстановления — это вопрос «памяти, наследия и национальной идентичности» Сирии. По его оценке, около 80% построек в городе лежат в руинах, а система современных коммуникаций, включая электроснабжение и водопровод, практически уничтожена. В результате исторический район почти обезлюдел, а вся туристическая инфраструктура — отели и кафе — не работает.

Что удалось сохранить после захвата террористами Пальмиры в Сирии. Видео
Политика

После политических изменений в Сирии в 2024 году руины Пальмиры посетили примерно 80 тыс. человек. Ожидается, что после реставрации этот объект сможет принимать свыше 1 млн иностранных гостей ежегодно. Среди экспертов ведутся споры о том, следует ли воссоздавать город в первоначальном виде или оставить часть разрушений как напоминание о трагических событиях. Еще одной проблемой остается разграбление древностей: специалисты констатировали повреждение более чем 80% погребальных памятников.

Как подчеркнула Лина Кутейфан, заместитель руководителя генерального директората древностей и музеев Сирии, если в прошлом Пальмира была знаменитым центром торговли, то сегодня она должна символизировать сопротивление разрушению, «местом исцеления нации, помогающим восстановить как физические руины, так и дух местных жителей».

Пальмира, чьи древние руины расположены близ современного Тадмора, дважды захватывалась боевиками ИГ — в 2015 и 2016 годах. Оба раза город освобождался сирийской армией при поддержке российских ВКС. Террористами был уничтожен один из ключевых памятников — Триумфальная арка III века н.э. Изначально планировалось, что ее восстановлением займутся российские специалисты, однако, по словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, в конце 2024 года проект был заморожен на фоне смены власти в стране.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Пальмира ИГИЛ восстановление Строительство
