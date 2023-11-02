В Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам

Теперь для сдачи жилья в аренду на срок менее чем на 100 дней будет необходимо получить разрешение Минтуризма. В противном случае владельцам грозят крупные штрафы

Вид на Стамбул, Турция (Фото: Danita Delimont / Global Look Press)

В Турции приняли закон, согласно которому собственники жилья, сдающие его туристам, должны будут получать на это специальное разрешение. Он опубликован в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

«Чтобы сдавать жилье в аренду в туристических целях, необходимо получить разрешение до заключения договора аренды в туристических целях. Кроме того, у входа в дом, предназначенном для аренды в туристических целях, должна быть вывешена специальная табличка», — сказано в документе.

Выдавать разрешения будет Министерство культуры и туризма, также будет возможно получить его через канцелярию губернаторов. На жилье, которое будет сдаваться на срок свыше 100 дней, новые требования не распространяются.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф в 100 тыс. турецких лир (330 тыс. руб. по курсу ЦБ на момент публикации) за каждый объект, сдаваемый без разрешения. В случае, если после первого штрафа продолжить сдачу не по закону, можно столкнуться со штрафами в размере 500 тыс. — 1 млн лир (1,65 млн — 3,3 млн руб.).

В сентябре этого года президент Торгово-промышленной палаты Антальи Али Бахар рассказал Hürriyet, что в регионе существует проблема «закулисного туризма», когда иностранцы покупают десятки квартир (их число могло достигать 60–70) и сдают их в наем, по сути создавая нелегальные отели.

Такое арендное жилье не лицензировалось, а потому нельзя было его проверить, что приводило к налоговым потерям и создавало риски безопасности, отмечает издание. Оно также указывает, что к подобной практике прибегали в том числе и россияне — владельцы жилья в Турции.