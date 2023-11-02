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Регулятор поддержал идею ограничить продажу алкогольного мороженого

Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого
Идею высказали в Амурской области, поскольку крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем, крепость которого может достигать 6%, сообщают «Известия». В распоряжении газеты оказались письма амурского министерства экономического развития и внешних связей и федеральной службы в Минфин.

Власти дальневосточного региона обратились в ведомство в мае в связи с открытием в регионе палаток для уличной торговли алкогольным мороженым, «градус» которого варьировался от 1,5 до 6%, что сравнимо с крепостью слабоалкогольных напитков. Для них действуют ограничения по продажам, а для содержащего алкоголь мороженого — нет. Амурские чиновники выразили обеспокоенность доступностью такой продукции для детей.

Росалкогольтабакконтроль согласился с этой позицией и отметил, что для такого мороженого должны действовать стандартные ограничения для спиртного.

Согласно информации с сайта одного из российских производителей алкогольного мороженого, Alcreme, в состав продукции могут входить такие крепкие напитки, как водка, ром, вино, виски, но в коктейльном формате. Например, есть мороженое «Сангрия» (с красным вином), «Б-52» («Бейлис»), «Текила Санрайз» и др. Крепость мороженого со спиртным в составе на сайте не уточняется.

Среди ограничений на продажу алкоголя, действующих в России:

  • приобретать такую продукцию могут только лица старше 18 лет;
  • действует запрет на продажу в ночное время суток (в разных регионах установлены свои временные промежутки);
  • запрещено продавать алкоголь в зданиях образовательных, культурных и медицинских организаций и других учреждениях, а также на прилегающих территориях.
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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
алкоголь мороженое Росалкогольрегулирование
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