Регулятор поддержал идею ограничить продажу алкогольного мороженого

Идею высказали в Амурской области, поскольку крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем, крепость которого может достигать 6%, сообщают «Известия». В распоряжении газеты оказались письма амурского министерства экономического развития и внешних связей и федеральной службы в Минфин.

Власти дальневосточного региона обратились в ведомство в мае в связи с открытием в регионе палаток для уличной торговли алкогольным мороженым, «градус» которого варьировался от 1,5 до 6%, что сравнимо с крепостью слабоалкогольных напитков. Для них действуют ограничения по продажам, а для содержащего алкоголь мороженого — нет. Амурские чиновники выразили обеспокоенность доступностью такой продукции для детей.

Росалкогольтабакконтроль согласился с этой позицией и отметил, что для такого мороженого должны действовать стандартные ограничения для спиртного.

Согласно информации с сайта одного из российских производителей алкогольного мороженого, Alcreme, в состав продукции могут входить такие крепкие напитки, как водка, ром, вино, виски, но в коктейльном формате. Например, есть мороженое «Сангрия» (с красным вином), «Б-52» («Бейлис»), «Текила Санрайз» и др. Крепость мороженого со спиртным в составе на сайте не уточняется.