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Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97
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Курс доллара на 2 ноября
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«Криптозима» может перерасти в «ледниковый период». Что будет с биткоином
Pro, 11:46
Профессор Уортона предсказал рекордный рост рынка США в течение двух лет
Инвестиции, 11:45
Jägermeister приостановил поставки в Россию
Бизнес, 11:37
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Для Роскомнадзора разработают систему распознавания лжи по видео
Технологии и медиа, 11:31
Минобороны запустило ракету с военными спутниками в третий раз за месяц
Политика, 11:30
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока
РБК и Сбер, 11:28
Кучерова и Капризова включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ
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Государство — худший ИТ-заказчик. Насколько справедлив этот стереотип
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Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Россией
Политика, 11:11
Криптобиржа Deribit приостановила вывод средств после взлома на $28 млн
Крипто, 11:10
Чистая прибыль «ТГК-14» за 9 месяцев 2022 года составила 365 млн руб.
Пресс-релиз, 11:10
Грузовик врезался в такси в центре Москвы. Видео
Общество, 11:07
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Общество
,
02 ноя, 11:07
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Грузовик врезался в такси в центре Москвы. Видео
В Москве на улице 1905 года столкнулись три автомобиля. Грузовик врезался в стоявшее на автобусной остановке такси. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля
Video
В ДТП с автобусом, грузовиком и такси в Москве погибли два человека
Общество
Теги
авария
Москва
Такси
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