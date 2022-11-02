Два человека погибли в ДТП с автобусом, грузовиком и такси в Москве

В ДТП с автобусом, грузовиком и такси в Москве погибли два человека

Три машины столкнулись на улице 1905 года. Грузовик врезался сначала в такси, затем в автобус, после чего его водитель скрылся. В районе аварии ограничено движение транспорта

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На улице 1905 года в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей передает ГИБДД. Столкнулись автобус, грузовик и такси. По предварительным данным, водитель и пассажир такси погибли.

В московской прокуратуре уточнили, что грузовик столкнулся сначала с такси, а затем с автобусом, после чего водитель грузовика скрылся с места происшествия. По предварительной информации, за рулем находился 27-летний мужчина, его местонахождение сейчас устанавливается. Телеграм-канал 112 пишет, что это гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар и за его большегрузом числится более ста штрафов.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует первый заместитель прокурора ЦАО Максим Чикмарев.

Движение в районе ДТП ограничено до одной полосы, сообщили в дептрансе Москвы. Для нескольких маршрутов автобусов отменена остановка «Метро «Улица 1905 года» (северный вестибюль)».