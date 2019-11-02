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Митрополит обвинил противников РПЦ в срыве встречи с госсекретарем США
Встреча митрополита Илариона и Майка Помпео должна была пройти в американском Госдепартаменте 22 октября, но так и не состоялась. В тот же день у главы Госдепа состоялась встреча с главой автокефальной Православной церкви Украины
митрополит Иларион (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион заявил, что его встреча с главой Госдепа Майком Помпео в Вашингтоне не состоялась из-за недоброжелателей Русской православной церкви. Такое заявление митрополит Иларион сделал в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что есть у нас немало недоброжелателей, которые имеют хорошие контакты с Госдепартаментом, и когда эта встреча была анонсирована, они приняли меры для того, чтобы она не состоялась», — сказал митрополит (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что до того, как Госдепартамент анонсировал встречу, готовящееся мероприятие никто не пытался сорвать. Однако после того, как расписание было обнародовано, Госдепартамент начал менять условия. Сначала, по словам митрополита, поступил звонок о том, что встреча пройдет не один на один, как планировалось ранее, а с участием представителя Антиохийской церкви.

За час до самой встречи из Госдепа позвонили и сказали, что встреча будет не с Помпео, а с его заместителем. «Ну, я от этой встречи отказался», — сказал митрополит.

В тот же день Помпео провел встречу с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. На встрече глава новой церкви Украины заявил об ущемлении права на свободу вероисповедения в Крыму и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: церковь, РПЦ, Майк Помпео
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