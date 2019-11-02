СМИ узнали о поставке военного снаряжения в Сирию кондитерами из Москвы

Двое уроженцев Азербайджана получили срок за продажу на Ближний Восток тепловизоров, прицелов и биноклей, которые в итоге попадали террористам. В Москве они владели цехом по производству пахлавы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве военный суд приговорил к шести годам заключения двух уроженцев Азербайджана, которые в столице занимались производством пахлавы, а параллельно поставляли военное снаряжение сирийским боевикам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Расим Бахшиев и Эльшад Ягубов были задержаны сотрудниками ФСБ еще в августе прошлого года.

Имена Бахшиева и Ягубова включены в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к финансированию терроризма. В списке Росфинмониторинга Бахшиев идет под 1675-м номером, Ягубов — под 9235-м. В список они попали в сентябре 2018 года, через месяц, после того как, по данным «Коммерсанта», их задержали.

Как выяснило следствие, предприниматели отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы, бинокли на общую сумму около 30 млн руб., которые они приобретали в столичных магазинах. Из Турции снаряжение попадало в Сирию, где его использовали боевики различных террористических групп.

В феврале часть оборудования попала в руки российских войск. Среди устройств было оборудование, которое позволяет вычислить и поразить цель на расстоянии больше километра. Стоимость таких устройств превышает 1 млн руб.

Когда тепловизоры попали в руки российских военных, приборами заинтересовалась военная контрразведка ФСБ. По серийным номерам в результате удалось выйти на московских поставщиков.