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СМИ узнали о поставке военного снаряжения в Сирию кондитерами из Москвы
Двое уроженцев Азербайджана получили срок за продажу на Ближний Восток тепловизоров, прицелов и биноклей, которые в итоге попадали террористам. В Москве они владели цехом по производству пахлавы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве военный суд приговорил к шести годам заключения двух уроженцев Азербайджана, которые в столице занимались производством пахлавы, а параллельно поставляли военное снаряжение сирийским боевикам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Расим Бахшиев и Эльшад Ягубов были задержаны сотрудниками ФСБ еще в августе прошлого года.

Имена Бахшиева и Ягубова включены в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к финансированию терроризма. В списке Росфинмониторинга Бахшиев идет под 1675-м номером, Ягубов — под 9235-м. В список они попали в сентябре 2018 года, через месяц, после того как, по данным «Коммерсанта», их задержали.

Как выяснило следствие, предприниматели отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы, бинокли на общую сумму около 30 млн руб., которые они приобретали в столичных магазинах. Из Турции снаряжение попадало в Сирию, где его использовали боевики различных террористических групп.

В феврале часть оборудования попала в руки российских войск. Среди устройств было оборудование, которое позволяет вычислить и поразить цель на расстоянии больше километра. Стоимость таких устройств превышает 1 млн руб.

Когда тепловизоры попали в руки российских военных, приборами заинтересовалась военная контрразведка ФСБ. По серийным номерам в результате удалось выйти на московских поставщиков.

Сами Бахшиев и Ягубов активно помогали следствию. Они утверждали, что не знали, что отправленное оборудование попадет к террористам, а свои действия объясняли желанием заработать. Тем более что на поставки за рубеж тепловизоров, прицелов и биноклей не нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

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Как указывает «Коммерсантъ», приговор военного суда был обжалован защитой в Верховном суде, однако там не стали пересматривать вердикт, отметив, что при его вынесении уже были учтены все смягчающие вину обстоятельства. Адвокат Ирина Остаева, указывала, что Ягубов — единственный кормилец в семье и у него на иждивении есть супруга и больная дочь.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: военное оборудование, ФСБ, Верховный суд
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