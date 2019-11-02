СК завел дело после гибели людей из-за взрыва на танкере в Находке

СК завел дело после гибели людей из-за взрыва на танкере в Находке

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва газа на танкере «Залив Америка». Об этом сообщается на сайте Дальневосточного управления СК.

По данным следствия, «хлопок газовоздушной смеси» произошел утром в субботу, 2 ноября, на судне в заливе Находка возле мыса Астафева. В результате инцидента погибли два человека, поиски третьего человека по-прежнему ведутся.

Дело заведено по ч.3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

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