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Два человека погибли в результате взрыва газа на танкере в Находке

Двое человек погибли и один числится пропавшим без вести из-за взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. По предварительным данным, возгорания на случилось. К танкеру были направлены два спасательных буксира.  Как сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки, на судне произошел взрыв газа. 

«Интерфакс» сообщает о трех погибших в результате происшествия. Всего на судне находилось 9 членов экипажа.

По данным «Пятого канала», ЧП произошло около 01.20 по московскому времени. Груза на танкере не было.

28 сентября в южнокорейском порту Ульсан загорелся корабль, который перевозил горючее. После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек из 25 членов экипажа.

Теги: танкер, взрыв
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