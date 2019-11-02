Два человека погибли в результате взрыва газа на танкере в Находке

Два человека погибли в результате взрыва газа на танкере в Находке

Двое человек погибли и один числится пропавшим без вести из-за взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. По предварительным данным, возгорания на случилось. К танкеру были направлены два спасательных буксира. Как сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки, на судне произошел взрыв газа.

«Интерфакс» сообщает о трех погибших в результате происшествия. Всего на судне находилось 9 членов экипажа.

По данным «Пятого канала», ЧП произошло около 01.20 по московскому времени. Груза на танкере не было.

28 сентября в южнокорейском порту Ульсан загорелся корабль, который перевозил горючее. После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек из 25 членов экипажа.