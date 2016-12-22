Французский лайнер не смог пролететь над Россией и вернулся в Париж

Самолет направлялся во вьетнамский Хошимин. Через несколько часов после взлета командир сообщил пассажирам, что борт возвращается в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет от Москвы

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Пассажирский лайнер французской авиакомпании Air France, который выполнял рейс из Парижа в Хошимин, вынужденно вернулся после шести часов полета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль в минувший четверг, 1 ноября, в 13:10 по местному времени (15:10 мск). Как рассказала радиостанции 28-летняя Шарлотта, летевшая этим рейсом, через несколько часов после вылета командир экипажа включил громкую связь и сообщил, что у самолета «нет разрешения лететь над российской территорией», из-за чего он принял решение вернуться в Париж.

«Мы были удивлены, я никогда не слышала об этом, другие пассажиры тоже. И капитан подтвердил, что не сталкивался с таким за всю свою работу», — рассказала она.

По возвращении во французскую столицу пассажиры рейса начали массово обращаться к представителям Air France с требованием объяснить причины произошедшего, однако перевозчик не смог предоставить им каких-либо данных. Некоторые из них улетели в Хошимин другими рейсами, некоторые остались на ночь в аэропорту, чтобы улететь этим же рейсом в пятницу, 2 ноября.

В разговоре с радиостанцией Air France отметила, что сама пытается разобраться в инциденте. Авиаперевозчик указал, что могла произойти компьютерная ошибка, которая могла изменить каталоги рейсов.

В пресс-службе Air France РБК заявили, что компания ведет внутреннее расследование инцидента.​

«Самолет не имел разрешения на пролет над российской территорией и не входил в воздушное пространство России. Рейс вернулся в Париж», — сказал представитель авиакомпании.

Представитель Росавиации, комментируя случившееся, сказал РБК, что рейс AFR 258 Париж — Хошимин обычно выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство России, и не требует какого-либо участия российских диспетчеров и разрешения от них на полет. По его словам, рейс, совершенный 1 ноября, «был значительно изменен» и проложен через воздушное пространство России. Разрешение на полет компания не запрашивала, подчеркнул он.

«Находясь в воздушном пространстве Белоруссии, экипаж AF 258 был проинформирован российским провайдером аэронавигационных услуг — ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» — об отсутствии разрешения», — рассказали в Росавиации.

Компания-провайдер аэронавигационных услуг предложила в оперативном порядке обработать запрос и обеспечить пролет воздушного судна над Россией. Однако в ответ на это экипаж принял «самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство России».

«Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France», — предположил собеседник РБК.