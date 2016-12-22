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В парижском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
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В парижском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Общество, 01:08
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В парижском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

​В парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным газеты, на рулежной дорожке самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.

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Крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus. В результате инцидента никто не пострадал, однако вылет самолета Air France был отменен. Все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) начало расследование инцидента.

Теги: Аэропорт , Париж , столкновение , Air France , пассажирский самолет , Airbus A330-200 ...
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