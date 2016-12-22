Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег

В московскую полицию обратились граждане Непала и Коста-Рики с требованием привлечь к ответственности Ольгу Козлову — управляющую филиала коммерческого Банка торгового финансирования (БТФ) на улице Барклая (Западный административный округ Москвы). Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил РБК собеседник в территориальном отделе полиции.
Оба иностранных гражданина пришли в отделение полиции накануне, 1 ноября. Проживающий в Москве непалец, который, по словам источника, является гендиректором компании «Элион Лайн», рассказал, что 28 сентября Ольга Козлова приняла у него деньги, выдала приходные кассовые документы, заверенные печатями банка, но впоследствии выяснилось, что средства не были внесены на счета банка. По словам гражданина Непала, у него похитили $24,8 тыс., €35 тыс. и 1,5 млн руб.
Гражданин Республики Коста-Рика, работающий финансовым аналитиком ООО «ЭтноМир», заявил, что Козлова украла у него $14,2 тыс., сообщил собеседник РБК в территориальном отделе полиции. Сотрудник «ЭтноМира» отметил, что 18 сентября деньги были переведены банком Royal Bank of Canada, после чего их обналичили по доверенности, которую мужчина не подписывал.
Полиция расследует факты хищения денежных средств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник в правоохранительных органах. РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой подтвердить информацию.
В конце сентября Банк России объявил об отзыве лицензии у БТФ. Кредитная организация занимала 292-е место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор, обосновывая свое решение, отметил, что БТФ ориентировался на обслуживание собственных акционеров и скрывал реальные кредитные риски. В организации ввели временную администрацию.
Согласно данным базы СПАРК, ООО «Элион Лайн» занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 6,9 млн руб. Руководителем организации является Ачария Бхишма.