ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,13 65,17 EUR Нал. 75,55 74,50 USD Бирж. 65,58 -0,14 EUR Бирж. 74,99 +0,03 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6417,60 +26,50 IMOEX 2367,47 +0,35% RTSI 1137,24 +0,52% Brent 72,72 -0,41% DJIA 25380,74 +1,06% Nasdaq 7433,68 +1,76%
Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег
Лента новостей
Власти Крыма опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи 10:50, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:39, РБК и Thomson Reuters Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег 10:37, Общество Знак «Шипы»: клеить или нет 10:35, Авто Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб 10:34, Спорт «Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск «Союза» 10:27, Бизнес 5 модных трендов этой осени 10:15, РБК Pink и KUPIVIP Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на штраф из-за ключей шифрования 10:10, Технологии и медиа Рогозин анонсировал новую концепцию освоения Луны 10:07, Технологии и медиа Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 09:52, РБК и FW Raiffeisen Южнокорейская разведка рассказала о слежке за здоровьем Ким Чен Ына 09:50, Общество Плановые цены: что означают договоренности правительства и нефтяников 09:49, Мнение В Екатеринбурге отказались возбуждать дело после повреждения картины Дали 09:48, Общество Google и Apple попросили Трампа пересмотреть понятие «пол» 09:34, Общество В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов 09:30, Общество Следствие попросило арестовать подозреваемых в изнасиловании полицейских 09:22, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 09:22, РБК и Cordiant Александр Шульгин — РБК: «Мы двигаем горы» 09:18, Бизнес  С небес на землю: как два друга делают мебель из фрагментов самолетов 09:17, Свое дело Reuters назвал Газпромбанк возможным участником серых схем в Венесуэле 09:13, Бизнес Владелец рудника на Камчатке уволил десятки бастующих горняков 09:13, Общество СМИ узнали об импорте Мексикой американской нефти впервые за 10 лет 08:58, Экономика На семерых не делится: почему банки не смогут заменить дольщиков 08:56, Строительство  Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 08:52, РБК и Volkswagen В Нижегородской области эвакуировали базу отдыха из-за пожара 08:44, Общество США обвинили Россию в блокировании поставок гуманитарной помощи в Сирию 08:33, Политика Доходные инсектициды: как Dow DuPont удалось заработать $20 млрд 08:25, Quote Россияне назвали объединяющие страну символы 08:14, Общество
Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег
Общество, 10:37
0
Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег
В полицию обратились гражданин Непала и гражданин Коста-Рики, рассказали РБК источники. Иностранцы считают, что управляющая банка БТФ, лишенного лицензии, присвоила себе в общей сложности $39 тыс., €35 тыс. и ₽1,5 млн
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В московскую полицию обратились граждане Непала и Коста-Рики с требованием привлечь к ответственности Ольгу Козлову — управляющую филиала коммерческого Банка торгового финансирования (БТФ) на улице Барклая (Западный административный округ Москвы). Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил РБК собеседник в территориальном отделе полиции.

Оба иностранных гражданина пришли в отделение полиции накануне, 1 ноября. Проживающий в Москве непалец, который, по словам источника, является гендиректором компании «Элион Лайн», рассказал, что 28 сентября Ольга Козлова приняла у него деньги, выдала приходные кассовые документы, заверенные печатями банка, но впоследствии выяснилось, что средства не были внесены на счета банка. По словам гражданина Непала, у него похитили $24,8 тыс., €35 тыс. и 1,5 млн руб.

Гражданин Республики Коста-Рика, работающий финансовым аналитиком ООО «ЭтноМир», заявил, что Козлова украла у него $14,2 тыс., сообщил собеседник РБК в территориальном отделе полиции. Сотрудник «ЭтноМира» отметил, что 18 сентября деньги были переведены банком Royal Bank of Canada, после чего их обналичили по доверенности, которую мужчина не подписывал.

Полиция расследует факты хищения денежных средств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник в правоохранительных органах. РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой подтвердить информацию.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Финансы

В конце сентября Банк России объявил об отзыве лицензии у БТФ. Кредитная организация занимала 292-е место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор, обосновывая свое решение, отметил, что БТФ ориентировался на обслуживание собственных акционеров и скрывал реальные кредитные риски. В организации ввели временную администрацию.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Элион Лайн» занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 6,9 млн руб. Руководителем организации является Ачария Бхишма.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Трунина.
Теги: Москва , Непал , Полиция , инцидент
Главное
Производители касс попросили денег за перенастройку под новый НДС Бизнес
Материалы по теме
СМИ сообщили об ограблении в Екатеринбурге консула Германии Общество
В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter