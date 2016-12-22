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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Финансы, 08:44
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Лицензии лишен московский Банк торгового финансирования. ЦБ заявляет, что он ориентировался на обслуживание собственных акционеров и скрывал реальные кредитные риски
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Регулятор отозвал лицензию у Банка торгового финансирования (БТФ), который занимал 292-е место по величине активов в российской банковской системе. Об этом говорится в релизе ЦБ, поступившем в РБК.

Объясняя свое решение, в ЦБ пояснили, что бизнес-модель лишившейся лицензии организации «в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц». Так, около 45% кредитного портфеля БТФ составляла ссудная задолженность компаний, связанных с бенефициарами самого банка.

В результате на балансе банка оказался «значительный объем неработающих активов». «Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков», — констатировали в ЦБ.

Банк России за последние 12 месяцев шесть раз вводил в отношении БТФ различные ограничения и в итоге принял решение отозвать у него лицензию.

Банк участвует в системе страхования вкладов.

Главным акционером банка является Сергей Воробьев, он владеет 61,22% акций БТФ, говорится на сайте организации. Другими акционерами выступает ряд ЗАО.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центробанк , регулятор , Отзыв лицензии
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