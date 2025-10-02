 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам

Хегсет в своей речи настаивал, что женщины-военнослужащие не могут соответствовать тем же стандартам, что и мужчины. Ему возразили, что стандарты являются гендерно нейтральными и что набор в армию по талантам позволит улучшить ее
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Женщины-военнослужащие и ветераны американской армии подвергли критике речь главы Пентагона Пита Хегсета, где он выступал против разнообразия в вооруженных силах и заявил о занижении стандартов, чтобы дать служить женщинам, сообщает Axios.

Хегсет выступал перед генералами и офицерами в Вирджинии 30 сентября. Он заявил о необходимости «восстановить безжалостное, беспристрастное и основанное на здравом смысле применение стандартов» к военнослужащим.

«Я не хочу, чтобы мой сын служил вместе с солдатами, которые не в форме, или в боевом подразделении с женщинами, которые не могут соответствовать тем же физическим стандартам, что и мужчины, или с солдатами, которые не в полной мере владеют назначенным им оружием или не справляются с поставленной задачей, или под началом командира, который был первым, но не лучшим. Стандарты должны быть едиными, гендерно нейтральными и высокими. В противном случае это не стандарты», — заявил Хегсет.

Далее он сказал, что вклад военнослужащих женского пола очень ценят. Если женщина соответствует высоким стандартам, то она может служить, но если нет, то она не должна получать должность в войсках. «Речь не о том, чтобы не допускать женщин к службе», — добавил министр.

Президент и генеральный директор Сети действий женщин-военнослужащих (Service Women's Action Network) Элиза Карднелл после этого заявила, что «физические требования для пехотной школы, спецопераций или любой другой боевой роли уже являются гендерно нейтральными». По ее словам, набор в армию людей в зависимости от их квалификации и талантов позволяет добиться лучшей подготовки войск в целом.

«Женщины, которые служат, — от пилотов и логистов до экспертов по кибербезопасности и пехотных офицеров — являются воплощением этой повышенной готовности», — сказала она.

Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США
Политика
Пит Хегсет

Хегсет также заявил, что военным твердили «безумную ложь о том, что «наше разнообразие — наша сила». Теперь с таким «хламом», как «политкорректность», «месяцы идентичностей», «разнообразием, равноправием и инклюзивностью», а также с «мужиками в платьях» в Пентагоне «покончено», сказал он.

Министр обратил внимание на необходимость для военных всех чинов быть в нужной физической форме. По его словам, он не хочет видеть «толстых генералов и адмиралов». Каждый военнослужащий на боевой должности, указал Хегсет, должен набирать выше 70% по «мужскому стандарту» теста на физическую подготовку в своем роде войск.

