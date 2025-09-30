 Перейти к основному контенту
Политика
0

Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США

Хегсет: единственная миссия Министерства войны США — война
Министр войны назвал единственной миссией своего ведомства войну и в связи с этим сделал замечания в адрес «толстых генералов и адмиралов» и находящихся в неподходящей физической форме военных
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Министерство войны США (Пентагон) будет заниматься только подготовкой к военным действиям и вести их, заявил глава ведомства Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Вирджинии.

«Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная», — сказал он.

Переименование Пентагона произошло в начале сентября. Ранее ведомство называлось Министерством обороны. Оно появилось в 1949 году (в 1941-м началось строительство штаб-квартиры в форме пятиугольника, давшего название ведомству), а Министерство войны (War Department) в США существовало с 1789-го.

Президент США Дональд Трамп объяснял, что переименование посылает сигнал о победе и силе США противникам и союзникам Соединенных Штатов.

Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира»
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Выступая перед генералами, Хегсет отметил, что в Пентагоне «покончено» с таким «хламом», как «политкорректность», «месяцы идентичностей», «разнообразием, равноправием и инклюзивностью», а также с «мужиками в платьях».

Министр обратил внимание и на необходимость военных всех чинов быть в нужной физической форме. По его словам, он не хочет видеть «толстых генералов и адмиралов» или военнослужащих.

«Если министр войны может регулярно выполнять тяжелые физические упражнения, то это может делать и каждый член нашего объединенного командования», — подчеркнул он.

Кроме того, Хегсет сказал, что каждый военнослужащий на боевой должности должен набирать выше 70% по «мужскому стандарту» теста на физическую подготовку в своем роде войск.

