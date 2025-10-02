 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников

Глава Дагестана: необходимо наказать родителей устроивших драку школьников

Родители хулиганов, устроивших массовое избиение двух подростков в Махачкале, должны быть привлечены к ответственности, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Он также призвал наказать руководство учебных заведений, в которых учатся участники драки.

«Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео!», — написал глава республики.

По словам Минаева, одного из избитых госпитализировали, а всех хулиганов доставили в отдел полиции.

Давка произошла из-за бесплатной раздачи еды на ярмарке в Дагестане
Общество
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

Ранее в сети распространилось видео, на котором толпа подростков избивает двух своих ровесников. По данным телеграм-канала Mash, потасовка произошла из-за комментария к фотографии в соцсети.

В региональном управлении следственного комитета сообщили, что следователи проводят проверку по данному инциденту.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Сергей Минаев Дагестан Махачкала драка массовая драка избиение
Сергей Минаев фото
Сергей Минаев
певец, музыкант, шоумен, комик
12 января 1962 года
Материалы по теме
Бастрыкин потребовал доклад об избиении мальчика мигрантами в Мытищах
Общество
Полиция задержала четвертого участника избиения футболиста в Щелково
Спорт
Бастрыкин потребовал доклад об избиении мужчины сотрудниками Росгвардии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников Общество, 02:27
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Политика, 02:21
WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России Политика, 02:13
Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг Политика, 02:10
Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России Политика, 02:02
Британия усилит войска за счет ветеранов и резервистов Политика, 01:42
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС Политика, 01:22
В аэропорту Волгограда приостановили полеты Политика, 01:03
ПСЖ на последних минутах одержал волевую победу над «Барселоной» Спорт, 00:55
Число пострадавших от взрыва в кафе в Дагестане возросло до шести Общество, 00:38
В Грузии допустили, что изъятый гексоген ввезли для транзита в Россию Политика, 00:38
G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов Политика, 00:31
Число погибших при наводнении в Одессе возросло до десяти Общество, 00:17