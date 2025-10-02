Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников
Родители хулиганов, устроивших массовое избиение двух подростков в Махачкале, должны быть привлечены к ответственности, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
Он также призвал наказать руководство учебных заведений, в которых учатся участники драки.
«Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео!», — написал глава республики.
По словам Минаева, одного из избитых госпитализировали, а всех хулиганов доставили в отдел полиции.
Ранее в сети распространилось видео, на котором толпа подростков избивает двух своих ровесников. По данным телеграм-канала Mash, потасовка произошла из-за комментария к фотографии в соцсети.
В региональном управлении следственного комитета сообщили, что следователи проводят проверку по данному инциденту.
