В Астрахани «Газель» въехала в людей на тротуаре
В Астрахани «Газель» после столкновения с легковым автомобилем въехала в людей, стоявших на тротуаре, сбив шесть человек, передает местное издание «Астрахань.ру». На месте работают сотрудники ГИБДД. Издание также публикует видео с моментом аварии, на кадрах видно, как люди на тротуаре разбегаются.
В то же время издание «Пункт А» сообщает, что пострадавших нет. На месте ДТП осмотрели девушку, от медпомощи она отказалась.
Позже в пресс-службе управления МВД по Астраханской области подтвердили РБК, что никто не пострадал. В ведомстве пояснили, что на перекрестка Никола Островского и Кирова водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу водителю «Газели», та от удара по инерции выехала на тротуар.
