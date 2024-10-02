В Москве опрокинулся автомобиль с 14-летним за рулем
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong, которым управлял 14-летний подросток, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Авария случилась возле дома 59 на Сиреневом бульваре.
«SsangYong совершил наезд на препятствие (бордюр и дорожный знак) с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», — рассказали в ГАИ.
Телеграм-канал Baza сообщает, что в автомобиле было десять подростков от 13 до 17 лет (четыре девушки и шестеро молодых людей). Четыре человека были в багажнике. Когда произошла авария, некоторые из несовершеннолетних разбежались. SHOT и MSK1 пишут, что в SsangYong было восемь человек.
По данным Baza, машину подростки угнали у матери одного из них — он был пассажиром. Канал сообщает, что они уже брали автомобиль, чтобы «покататься». SHOT тоже пишет, что один из школьников взял машину у родителей.
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