МЧС включило сигнал «Внимание всем!» по всей России и проверило его

Video

По всем регионам России МЧС включило сигнал «Внимание всем!» в рамках проверки систем оповещения населения. О том, что такая проверка пройдет, в ведомстве предупреждали заранее.

На одну минуту были включены уличные сирены, а также замещен эфир радио- и телеканалов.

На кадрах, которые сняли очевидцы, слышны звуки сирен. «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения населения, просьба сохранять спокойствие», — сообщили из репродукторов.

С помощью такого сигнала МЧС проверяет работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.