Стало известно, сколько нелегальных работников нашли в России

В первом полугодии 2024 года было выявлено 368 тыс. нелегальных работников. С 1 января 2025 года в стране должен заработать реестр компаний, замеченных в нелегальном найме, его будет вести Роструд

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В России в первом полугодии 2024 года выявили 368 тыс. нелегальных работников, пишут «Известия» со ссылкой на Роструд. За прошлый год было обнаружено 795 тыс. нелегально занятых.

Речь идет обо всех нарушениях, независимо от того, неправильно были оформлены трудовые отношения с россиянами или с иностранными гражданами — в частности, работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата серой зарплаты, неофициальная подработка.

В ведомстве уточнили, что с половиной из выявленных в этом году нелегальных работников (200 тыс. человек) в итоге были заключены трудовые договоры. Остальные стали самозанятыми, индивидуальными предпринимателями или заключили с работодателем договор гражданско-правового характера (ГПХ).

По данным Росстата за июль, в стране работают 74,4 млн человек, 1,86 млн являются безработными.

С 1 января 2025 года в России должен заработать реестр компаний, замеченных в нелегальном найме, его будет вести Роструд. В нем будут содержаться название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр, а также основание для этого.

Как пояснили РБК в пресс-службе Минтруда, который подготовил проект правил ведения реестра работодателей, признаками нелегальной занятости могут быть трудоустройство без оформления трудового договора, подмена трудового договора договором ГПХ «в случае, если деятельность работника полностью соответствует принципам регулярного трудоустройства», а также выплата зарплаты «в конверте».

Перечень компаний-нарушителей будет доступен на сайте Роструда. Бизнес выступил против опубликования этого списка. В «Опоре России» считают, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью (например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда), что может нанести неоправданный репутационный ущерб.