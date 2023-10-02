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Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник

Помощник главы Минздрава назвал странной идею выплат врачам частных клиник
Специальные соцвыплаты предназначены только для работников государственных и муниципальных медорганизаций, отметил Минздрав. Ведомство заявило, что частные клиники работают «с целью извлечения прибыли», и услуги там ограничены
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Предложение распространить специальные социальные выплаты на врачей, которые оказывают медпомощь по программе ОМС в частных клиниках, выглядит странно, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Кузнецов отметил, что, согласно постановлению правительства, такие выплаты получают медработники только государственных и муниципальных медицинских организаций; они призваны повысить привлекательность государственной системы здравоохранения как работодателя.

По словам Кузнецова, частные клиники, в том числе участники системы ОМС, «осуществляют свою деятельность в сфере здравоохранения с целью извлечения прибыли, а также зачастую предоставляют гражданам лишь ограниченный спектр медицинских услуг по решению их учредителей».

С идеей расширить стимулирующие выплаты на частные медорганизации выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП), который направил это предложение в кабмин, писали «Ведомости». Как отметили в организации, в негосударственных клиниках услуги получают более 4 млн человек; также в России есть частные поликлиники, которые практически полностью оказывают услуги по ОМС в районах, где нет альтернативы в виде государственных медицинских организаций.

В ВСП заявили о дискриминации медиков из частных клиник. По данным организации, ради выплат врачи переходят из таких коммерческих медорганизаций в государственные.

Специальные соцвыплаты для медработников были введены с начала 2023 года, их размер составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от специальности сотрудника; в 2023 году в бюджете на эти цели выделили 152 млрд руб.

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В августе кабмин расширил перечень получателей таких выплат. Минздрав отмечал, что решение затронет около 3 тыс. сотрудников, в их числе — медики с немедицинским высшим образованием.

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Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минздрав Алексей Кузнецов частные клиники соцвыплаты Врачи ОМС
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