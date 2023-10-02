МВД: автобус с 30 детьми съехал в кювет и опрокинулся в подмосковном Щелково

Автобус с 30 детьми съехал в кювет и опрокинулся в Подмосковье

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Автобус, в котором находились 30 детей и семеро взрослых, съехал на обочину и опрокинулся в Щелковском городском округе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

«Предварительно пострадавших среди школьников нет, за оказанием медицинской помощи обратился один взрослый с ссадинами и царапинами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, и водитель автобуса», — рассказали РБК в главном следственном управлении СК России по Московской области.

ДТП произошло около 8:20 2 октября на 17-м км Фряновского шоссе, вблизи деревни Трубно. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи. Начата доследственная проверка, осуществляется осмотр места, планируется назначение ряда судебных экспертиз, проводятся допросы.

В середине августа на автодороге Соликамск — Красновишерск в Пермском крае школьный автобус, перевозивший 15 детей в возрасте 14–17 лет и пятерых взрослых, попал в ДТП.

По данным МВД, водитель не справился с управлением и «допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево». В результате девять человек получили травмы, четверых госпитализировали.