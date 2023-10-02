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Водители нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами»

«Ъ»: водители благодаря решению КС возвращают права после езды «под лекарствами»
Водителей лишали прав за нахождение в крови следов лекарств, инструкции к которым запрещают вождение машины. Однако КС выдал временный запрет, указав на необходимость принятия поправок. Водители стали добиваться возвращения прав
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Верховный суд отменил несколько решений о лишении прав водителей, наказанных за прием различных сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии, ссылаясь на прошлогоднее решение Конституционного суда (КС). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно закону, в России нельзя водить машину под воздействием препаратов, снижающих реакцию. В ноября прошлого года суды лишали автомобилистов прав при нахождении следов непсихотропных и ненаркотических средств (например, фенобарбитала, входит в валокордин). В ноябре Конституционный суд указал на формальное отсутствие в КоАП нормы, позволяющей наказывать водителей за лекарства.

Правительство летом предложило уточняющие поправки, однако их еще не рассматривали. Минздавом планируется создание отдельного перечня ненаркотических лекарств, ухудшающих реакцию, в который добавят анестетики, снотворные, противоэпилептические и седативные препараты. За лекарства снова станут наказывать после появления списка и закона, но сроки пока неизвестны.

Среди вынесенных

Среди однотипных постановлений о возвращении прав «Коммерсантъ» обнаружил, в частности, историю барнаульца Анатолия К. Его в октябре 2020-го остановили инспекторы и выявили признаки опьянения — странное поведения, невнятная речь. Проверка на алкоголь ничего не показала, в больнице у мужчины нашли опиоидный анальгетик трамадол. Водитель пояснил, что принимал препарат «Залдиар» с этим веществом по назначению врача. Суд лишил его прав, сославшись на инструкцию к лекарству, которая запрещает водитель автомобиль после приема. Верховный суд однако указал на решение Конституционного суда, подчеркнув, что до принятия поправок за ненаркотические или психотропные средства лишать прав нельзя.

Такое же решение Верховный суд вынес в отношении жителя Ростовской области Максима Г., у которого прошлой весной нашли следы трамадола и габапентина (препарат для лечения эпилепсии). В инструкциях к ним говорилось, что водить автомобиль после употребления не советуется. Его тоже лишили водительских прав, но Верховный суд отменил это постановление.

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Верховный суд не отменяет постановление нижестоящих инстанций, а возвращает их на новое рассмотрение, обратил внимание адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Очевидно, ВС не желает исправлять ошибки нижестоящих судов и направляет дела обратно именно для того, чтобы судьи сами научились принимать законные решения», — считает он.

Ситуация с лекарствами похожа на события 2013 года, когда вводился так называемый закон о промилле, напомнила юрист, эксперт ОНФ Катерина Соловьева. Тогда в законодательстве появился минимальный порог содержания алкоголя — 0,16 мг на 1 л выдоха. КС тогда, «установив частичную незаконность КоАП, по сути, дал автовладельцам право на обжалование по новым основаниям, и им пользуются», пояснила она.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
лишение прав Конституционный суд автомобилисты лекарства лишение водительских прав
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