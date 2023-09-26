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Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины к концу 2023 года

Дилеры спрогнозировали в 2023 году рост цен на легковые машины на уровне 30%
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

К концу 2023 года ожидается рост цен на легковые автомобили в России. Об этом сообщил вице-президент и исполнительный директор «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) Вячеслав Жигалов в разговоре с «РИА Новости».

«Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — сказал он.

Согласно данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в России было продано почти 606 тыс. новых легковых автомобилей — на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего покупали автомобили LADA и всех китайских производителей, падение продаж зафиксировано у Kia (-53,2%), Hyundai (-54,3%) и Toyota (-34,4%).

В начале июля на фоне ослабления рубля к доллару, евро и юаню дилеры предупредили, что за лето и осень новые легковые автомобили подорожают в среднем на 5–10%.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил, что почти все китайские компании занимаются расчетами для обновления цен на машины. Он отметил, что первая реакция рынка будет негативной, но за один-два месяца произойдет адаптация к новым ценам и новой реальности.

Курсовые колебания могут повлечь за собой повышение цен, но обычно производители не делают это резко, отметил глава компании «Рольф Дмитровка и Якиманка» Александр Истомин. Если текущие значения зафиксируются, повышения цен не избежать, но сложно предсказать, насколько это повредит продажам, добавил он.

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