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Число погибших на матче в Индонезии превысило 170 человек

Число погибших в ходе беспорядков на футбольном матче в Индонезии превысило 170 человек
Они погибли в давке, которая началась после того, как полиция применила слезоточивый газ. Болельщики вышли на поле, недовольные результатом встречи

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Количество погибших в ходе беспорядков после футбольного матча в Индонезии выросло до 174 человек, передает The Associated Press со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось, что погибли 127 человек, еще 180 пострадали.

Матч проходил на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг провинции Восточная Ява. Беспорядки начались после поражения команды Arema FC в игре с Persebaya Surabaya со счетом 2:3.

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По словам главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинты, после матча болельщики вышли на поле, чтобы «найти» игроков и официальных лиц Arema FC, которая проиграла на домашнем стадионе впервые за долгие годы. Полиция пыталась остановить зрителей, которые начали нападать на офицеров и повредили около десяти машин, и применила слезоточивый газ. Началась давка, в которой и погибли люди.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование. Кроме этого, он приказал футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования.

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