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В Британии погиб установивший рекорд скорости гонщик

В Великобритании разбился гонщик и мультимиллионер Зеф Айзенберг, основатель компании Maximuscle. Авария произошла на том же заброшенном аэродроме, где он чуть не погиб четыре года назад
Зеф Айзенберг
Зеф Айзенберг (Фото: zef.eisenberg / Facebook)

В Великобритании в результате аварии погиб 47-летний гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг, сообщает Motorsport.uk. За последние десять лет Айзенберг установил более 70 различных рекордов скорости в Великобритании и мире, некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Айзенберг погиб на заброшенном аэродроме Эльвингтон, обычно используемом гонщиками для различных испытаний. Как пишет издание, он пытался побить рекорд скорости для Великобритании на наземном транспорте. Для этого он использовал машину Porsche 911 Turbo S. Машина вышла из-под контроля на большой скорости в конце маршрута. Спасти гонщика врачам не удалось, ведется расследование причин аварии. Гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, занимающейся поддержкой спортсменов, пытающихся побить рекорд Гиннесса для наземного транспорта в Великобритании.

Айзенберг в 1995 году основал компанию Maximuscle, занимавшуюся производством спортивного питания. В 2011 году он продал ее более чем за $200 млн. После этого Айзенберг активно занялся мотоспортом. Он пытался установить рекорды на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах. Также он был телеведущим, вел шоу Speed Freaks на канале ITV4.

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В 2015 году Айзенберг установил мировой рекорд Гиннесса по скорости на мотоцикле с газотурбинным двигателем (363 км/ч). Также он трижды устанавливал рекорды скорости на мотоцикле с электродвигателем. В 2016 году Айзенберг все на том же аэродроме Эльвингтон попал в аварию на газотурбинном мотоцикле при попытке установить новый рекорд. Несмотря на травмы, полученные при аварии на большой скорости, он вернулся в мотоспорт в 2017 году.

В 2019 году Айзенберг установил мировой рекорд скорости на песке на 1200-сильном Porsche 911 Turbo. Он разогнался до 534 км/ч.

Автор
Георгий Тадтаев
спорт Великобритания
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