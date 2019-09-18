В Венеции гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб

Итальянский чемпион по гонкам на моторных лодках Фабио Буцци и еще два гонщика погибли в Венеции во время попытки установить новый рекорд. Об этом сообщает Би-би-си. Буцци было 76 лет.

Как пишет издание, на борту лодки находились четыре человека, одному из них удалось выжить. Инцидент произошел в Венеции, где гонщики пытались установить новый скоростной рекорд по водным гонкам. Моторная лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственную плотину, которая служит для защиты Венеции от наводнения.

Как сообщает издание IL Gazzettino, перед крушением гонщикам все-таки удалось установить мировой рекорд: они преодолели путь от Монте-Карло до Венеции за 18 часов 30 минут.

Фабио Буцци — итальянский конструктор моторных катеров и гонщик.

Он выиграл 10 чемпионатов мира с тех пор, как начал свою гоночную карьеру более 40 лет назад. В сентябре этого года Буцци установил новый мировой рекорд скорости для дизельных скоростных катеров, разогнавшись до 277,515 км/ч. Прежний мировой рекорд для лодок с дизельными двигателями был установлен самим Буцци в 1992 году.