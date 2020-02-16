Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Ключевая причина роста числа экологических нарушений предприятий нефтяной промышленности — в изношенности трубопроводов и оборудования. Больше всего нарушений — у компаний Южного, Сибирского и Уральского федеральных округов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд руб.

Как сообщили газете в подконтрольном министерству Росприроднадзоре, причина роста нарушений — в изношенности трубопроводов и оборудования предприятий по добыче, транспортировке и хранению продуктов нефтяной промышленности. Кроме того, ведомство часто выявляет в компаниях нарушения правил эксплуатации техники и незаконные врезки в нефтепровод.

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Из отчета следует, что львиная доля нарушений природоохранного законодательства приходится на предприятия Южного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В документе не указано, какие конкретно компании наносят вред экологии.

По оценке Минприроды, в 2018 году расходы консолидированного бюджета на охрану окружающей среды составили 34,3 млрд руб. Выплаты предприятий за ущерб экологии составили 13,1 млрд руб.