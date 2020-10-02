В России предложили новый вариант освещения дорог

Мишустин поручил подготовить предложения, связанные с вопросом освещения дорог. Среди них — введение ограничений на освещение с низкой энергоэффективностью и стимуляция внедрения автоматизированных систем

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Правительство поручило профильным ведомствам подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем дорожного освещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Введение автоматизированных систем освещения в зависимости от времени суток позволит снизить энергозатраты и таким образом «сэкономить средства бюджетов разных уровней», говорится в распоряжении.

Помимо этого власти проработают возможность постепенного введения ограничений на дорожное освещение с низкой энергоэффективностью и подготовят решения о развитии системы добровольной сертификации осветительных устройств. Последнее нужно, чтобы снизить объемы контрафактной продукции.

«Ожидается, что реализация комплекса мер уменьшит затраты на электричество в среднем на 30% при сохранении существующего уровня освещенности автодорог», — указано в документе.