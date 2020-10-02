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В России предложили новый вариант освещения дорог

Мишустин поручил подготовить предложения, связанные с вопросом освещения дорог. Среди них — введение ограничений на освещение с низкой энергоэффективностью и стимуляция внедрения автоматизированных систем
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Правительство поручило профильным ведомствам подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем дорожного освещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Введение автоматизированных систем освещения в зависимости от времени суток позволит снизить энергозатраты и таким образом «сэкономить средства бюджетов разных уровней», говорится в распоряжении.

Помимо этого власти проработают возможность постепенного введения ограничений на дорожное освещение с низкой энергоэффективностью и подготовят решения о развитии системы добровольной сертификации осветительных устройств. Последнее нужно, чтобы снизить объемы контрафактной продукции.

«Ожидается, что реализация комплекса мер уменьшит затраты на электричество в среднем на 30% при сохранении существующего уровня освещенности автодорог», — указано в документе.

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

Срок подготовки предложений — до конца первого квартала 2021 года. Этим займутся Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и Росстандарт.

В начале августа Счетная палата опубликовала отчет по итогам проверки содержания российских дорог и объяснила, почему они плохие. Ведомство выяснило, что протяженность региональных дорог почти в десять раз больше, чем федеральных, но на их содержание из бюджета выделяется в восемь раз меньше средств. Так, в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., в то время как на содержание 1 км региональных дорог — 288 тыс. руб. В целом же на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось лишь 29,6% от нормативной потребности.

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