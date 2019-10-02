«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

Речь идет о технологическом плановом выбросе в рамках ремонтных работ на газопроводе. Угрозы населению нет, заверили в организации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Появившийся в некоторых районах Москвы запах газа не представляет угрозы для населения и вызван плановым технологическим сбросом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба «Мосгаза».

Сброс был осуществлен из магистрального газопровода «Серпухов — КРП 14» в рамках капитального ремонта, производимого ООО «Газпром трансгаз Москва», следует из сообщения.

В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы. Угрозы для населения он не представляет, ситуация находится под контролем, заверили в организации.

В начале сентября москвичи также жаловались на запах газа в отдельных районах столицы. Тогда «Мосгаз» объяснил, что причиной стало превышение уровня одорирования газа (придание специфического запаха с помощью специальных компонентов для обнаружения возможных утечек) поставщиком. Угрозу для населения тогда также исключили.