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«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы
Речь идет о технологическом плановом выбросе в рамках ремонтных работ на газопроводе. Угрозы населению нет, заверили в организации
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Появившийся в некоторых районах Москвы запах газа не представляет угрозы для населения и вызван плановым технологическим сбросом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба «Мосгаза».

Сброс был осуществлен из магистрального газопровода «Серпухов — КРП 14» в рамках капитального ремонта, производимого ООО «Газпром трансгаз Москва», следует из сообщения.

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В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы. Угрозы для населения он не представляет, ситуация находится под контролем, заверили в организации.

В начале сентября москвичи также жаловались на запах газа в отдельных районах столицы. Тогда «Мосгаз» объяснил, что причиной стало превышение уровня одорирования газа (придание специфического запаха с помощью специальных компонентов для обнаружения возможных утечек) поставщиком. Угрозу для населения тогда также исключили.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: запах, Москва, «Мосгаз»
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