Вылетавший в Москву из Кишинева Airbus едва не столкнулся с 3 машинами

Вылетавший в Москву из Кишинева Airbus едва не столкнулся с 3 машинами

ЧП произошло вечером 30 сентября. 2 октября Орган гражданской авиации Республики Молдова признал факт серьезного инцидента

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Самолет Airbus 319 авиакомпании Fly One, вылетевший 30 сентября из Кишинева в Москву, при взлете едва не столкнулся с оказавшимися на взлетно-посадочной полосе автомобилями технической службы, сообщает издание Cotidianul.md.

Управление гражданской авиации Молдавии (подведомственно Министерству экономики и инфраструктуры и ведет надзор за безопасностью полетов) в среду, 2 октября, признало случившееся серьезным инцидентом. В сообщении ведомства говорится, что причиной ЧП стала выдача разрешения на взлет самолета с занятой полосы.

Молдавское агентство ИНФОТАГ со ссылкой на местное управление гражданской авиации сообщает, что при вылете Airbus 319 в конце взлетно-посадочной полосы работало три автомобиля технической службы.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка диспетчеров госпредприятия MoldATSA, управляющего движением в воздушном пространстве страны. По данным ИНФОТАГ, ответственные диспетчеры отстранены от работы до завершения расследования.

«Fly One подтверждает инцидент, который произошел 30 сентября 2019 года в международном аэропорту Кишинева», — говорится в сообщении, размещенном на странице авиакомпании в сети Facebook.