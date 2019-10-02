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Вылетавший в Москву из Кишинева Airbus едва не столкнулся с 3 машинами
ЧП произошло вечером 30 сентября. 2 октября Орган гражданской авиации Республики Молдова признал факт серьезного инцидента
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Самолет Airbus 319 авиакомпании Fly One, вылетевший 30 сентября из Кишинева в Москву, при взлете едва не столкнулся с оказавшимися на взлетно-посадочной полосе автомобилями технической службы, сообщает издание Cotidianul.md.

Управление гражданской авиации Молдавии (подведомственно Министерству экономики и инфраструктуры и ведет надзор за безопасностью полетов) в среду, 2 октября, признало случившееся серьезным инцидентом. В сообщении ведомства говорится, что причиной ЧП стала выдача разрешения на взлет самолета с занятой полосы.

Молдавское агентство ИНФОТАГ со ссылкой на местное управление гражданской авиации сообщает, что при вылете Airbus 319  в конце взлетно-посадочной полосы работало три автомобиля технической службы.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка диспетчеров госпредприятия MoldATSA, управляющего движением в воздушном пространстве страны. По данным ИНФОТАГ, ответственные диспетчеры отстранены от работы до завершения расследования.

«Fly One подтверждает инцидент, который произошел 30 сентября 2019 года в международном аэропорту Кишинева», — говорится в сообщении, размещенном на странице авиакомпании в сети Facebook.

Сегодня о ЧП в аэропорту сообщил бывший руководитель MoldATSA Сорин Стати, сообщает издание Ziarul de Garda. «При взлете аэронавигационный диспетчер забыл очистить взлетно-посадочную полосу от специального транспорта», — написал он на своей странице в Facebook, обвинив в случившемся руководство MoldATSA, из-за которого вместо 15 специалистов в смене работают по пять-шесть диспетчеров. По словам Стати, из-за большой загрузки диспетчеры сильно устают и делают ошибки, что подвергает жизни пассажиров серьезному риску.

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Стати также опубликовал аудиозапись переговоров пилота лайнера Fly One с диспетчером. На ней можно услышать, как летчик жалуется, что на ВПП при взлете находились три автомобиля, и интересуется, нормально ли это.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Молдавия, Кишинев, авиация
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