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Умер чешский певец Карел Готт
Умерший в возрасте 80 лет Карел Готт был самым популярным певцом в истории Чехословакии и независимой Чехии
Карел Готт (Фото: Petr Josek / Reuters)

Чешский певец Карел Готт умер в возрасте 80 лет, сообщает портал Echo24.cz со ссылкой на его вдову.

«С глубочайшей скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи», — сказала Ивана Готтова.

«Для меня это очень тяжело, потому что Карел был друг не только в работе, он был очень милый человек. И мы вместе прожили прекрасные моменты жизни», — рассказала РБК чешская певица и актриса Гелена Вондрачкова.

Президент Чехии Милош Земан назвал смерть Готта «чрезвычайно печальной новостью». «Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем», — написал Земан на своей странице в сети Facebook.

В ноябре 2015 года у певца обнаружили опухоль лимфатических узлов. После серьезного лечения в марте 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается на эстраду, однако уже в феврале 2018 года ему пришлось прервать гастроли из-за срочной госпитализации. В сентябре 2019 года сам Готт сообщил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

Готт — самый известный чешский исполнитель, начавший карьеру певца в конце 1950-х годов. Поначалу он выступал по вечерам в кафе и принимал участие в конкурсах певцов-любителей, однако затем отучился в Пражской консерватории и занялся пением профессионально. В 1963 году Готт впервые стал победителем национального конкурса «Золотой соловей», впоследствии он побеждал на конкурсе (получившем в 1996 году название «Чешский соловей») еще 41 раз, больше, чем кто-либо другой. После 30 побед Готт был удостоен специального приза «Платиновый соловей», а после 40 получил «Алмазного соловья».

Готт пел на многих языках, в том числе чешском, немецком, словацком, русском и др. На конкурсе «Евровидение-1968» Готт представлял Австрию и занял 13-е место с песней Tausend Fenster. В 1970–1980-е Готт неоднократно приезжал с концертами в СССР, его пластинки выпускались миллионными тиражами. В 1980 году советским телевидением был выпущен фильм-концерт «Поет Карел Готт». В 2011 году в Москве состоялся его сольный концерт.

Песни Готта звучат во многих популярных фильмах, в том числе таких хитах чехословацкого кинематографа, как «Лимонадный Джо» и «Три орешка для Золушки». Певец исполнял заглавную песню в чешской, словацкой и немецкой версиях мультсериала «Приключения пчелки Майи».

В 1977 году Готт был удостоен звания заслуженного артиста Чехословакии, в 1985 году — народного артиста. В начале ноября 2018 года Чешское радио присудило ему награду «Певец века».

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
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