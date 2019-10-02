Умер чешский певец Карел Готт

Умерший в возрасте 80 лет Карел Готт был самым популярным певцом в истории Чехословакии и независимой Чехии

Карел Готт (Фото: Petr Josek / Reuters)

Чешский певец Карел Готт умер в возрасте 80 лет, сообщает портал Echo24.cz со ссылкой на его вдову.

«С глубочайшей скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи», — сказала Ивана Готтова.

«Для меня это очень тяжело, потому что Карел был друг не только в работе, он был очень милый человек. И мы вместе прожили прекрасные моменты жизни», — рассказала РБК чешская певица и актриса Гелена Вондрачкова.

Президент Чехии Милош Земан назвал смерть Готта «чрезвычайно печальной новостью». «Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем», — написал Земан на своей странице в сети Facebook.

В ноябре 2015 года у певца обнаружили опухоль лимфатических узлов. После серьезного лечения в марте 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается на эстраду, однако уже в феврале 2018 года ему пришлось прервать гастроли из-за срочной госпитализации. В сентябре 2019 года сам Готт сообщил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.