Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии

Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.

«Примерно полтора года назад у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения в последние месяцы это перешло в острую лейкемию», — написал он. Готт добавил, что проходит амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.

В ноябре 2015 года у певца обнаружили опухоль лимфатических узлов. После серьезного лечения в марте 2016 года он заявил, что победил рак. В этом году, после своего 80-летия, Готт отменил юбилейный концерт в Либеце из-за воспаления легких.

Карел Готт неоднократно приезжал с гастролями в СССР и Россию, последние его концерты прошли в 2000-х годах.