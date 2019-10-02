Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет

Более половины из них общаются в социальных сетях, почти половина ищут информацию о здоровье и пользуются мессенджерами для звонков. При этом покупки в интернете пользуются спросом только у 10% россиян старше 55 лет

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.

Отмечается, что из них 57% общаются в соцсетях, 49% ищут информацию по теме здоровья, а 46% используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Кроме того, почти половина пользователей старше 55 лет анализируют в интернете данные о товарах и услугах. При этом только 10% делают покупки онлайн и пользуются услугами.

Из тех, кто все же используют интернет для этих целей, 46% проводят в Сети финансовые операции, в том числе денежные переводы и операции с ценными бумагами. Также они покупают в интернете одежду и обувь (36%) и предметы обихода (26%). При этом больше половины из них оплачивают покупки банковскими картами (73%).

Возможностями онлайн-доступа к госуслугам пользуются чуть более четверти людей этой возрастной категории. Из них у 35% востребованы услуги, связанные с медициной, у 17% — оплата налогов, у 14% — обязательств ЖКХ.