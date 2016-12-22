ОСК спроектировала круизные суда для Арктики

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится развивать туристические перевозки в Арктике. По оценке вице-президента ОСК Дмитрия Колодяжного, компания может ежегодно зарабатывать на арктическом туризме до $5 млрд

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация разработала проекты круизных судов для туризма в высоких широтах. Об этом на конференции «Судостроение. Освоение Арктики. Шельф» рассказал Дмитрий Колодяжный, вице-президент по техническому развитию ОСК, передает корреспондент РБК.

Для развития этого вида туризма в России компания проектирует и собирается строить пассажирские суда ледокольного класса, рассказал Колодяжный. Вице-президент по техническому развитию ОСК отметил, что этот вид туризма в США и Канаде приносит около $3–6,5 млрд в год и в компании это направление считают перспективным.

По его словам, в КБ «Айсберг» уже разработаны проекты трех круизных судов ледового класса. Все можно оснастить как для круизного отдыха, так и для проведения научных экспедиций, уточнил он.

Речь идет о судах класса Arc6 и Arc7 (самостоятельное плавание в разреженных льдах толщиной 1,1–1,3 и 1,4–1,7 м соответственно. — РБК), следует из презентации ОСК, продемонстрированной на конференции.

В частности, на судне класса Arc7 предусмотрено размещение 120 пассажиров и 64 членов экипажа. Для пассажиров здесь будут оборудованы каюты разного класса — супериор, премиум, люкс, классик и стандарт. Водоизмещение такого круизного ледокола длиной 112 м — 9 тыс. т, скорость хода — 16 узлов. Судно также будет оснащено техникой для высадки пассажиров на необорудованный берег.

В ОСК также разработали проект судна водоизмещением 17 тыс. т с вертолетной площадкой, предназначенного для экспедиционного туризма, сообщил Колодяжный.

Отвечая на вопрос РБК в кулуарах конференции, Колодяжный рассказал, что ОСК готовит полноценный бизнес-проект по развитию туризма в Арктике, который предусматривает не только строительство судов, но и анализ стоимости их обслуживания и маршрутов для туристов, а также расчет стоимости билетов в такие туры. «Это законченный бизнес-проект, который включает не только проектирование и строительство судов, но и их сервис, предложение по маршрутам», — сказал он.

По словам Колодяжного, доходность от этого вида туризма может быть не меньше, чем в Канаде. «Протяженность береговой линии в Арктике у нас выше. Если круизную часть еще подкрепить научно-познавательными экскурсионными программами, то можно заработать не менее $5 млрд в год», — считает топ-менеджер.

По его словам, арктические туры могут быть в том числе и локальными. «Это могут быть туры с Дальнего Востока в Арктику, а могут быть короткие локальные туры Мурманск — Архангельск. По локальному туризму это можно сравнить с речными круизами, где как раз работают десятки судов», — считает Колодяжный.

​По его мнению, цифра $5 млрд в год вполне реальна, если ОСК удастся привлечь иностранных туристов. Только в Норвегии, по его словам, ежегодно бывает примерно 100 тыс. арктических туристов в год со всего мира. По его словам, развитию этого сектора в России может способствовать облегченный визовый режим.

​О том, что развитие пассажирских туристических перевозок возможно в российской Арктике, на сессии стран — экспортеров газа на Ямале заявил и замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, пассажирские перевозки на этом направлении станут возможными после того, как нефтегазовые компании, прежде всего НОВАТЭК, наладят круглогодичные грузовые перевозки по Северному морскому пути.