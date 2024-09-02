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В регионах начали перенастраивать дорожные камеры из-за новых правил

В ряде регионов десятки дорожных камер не соответствуют новым требованиям к системе фиксации нарушений ПДД, в Иркутской и Омской областях — более 20%. На переподключение одного комплекса нужно около 500 тыс. руб.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В российских регионах с 1 сентября начали отключать дорожные камеры и перенастраивать их из-за новых требований к системе фиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно поправкам, которые вступили в силу в этом месяце, комплексы фотовидеофиксации можно ставить только в определенных местах:

  • на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств;
  • на аварийно-опасных участках и на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП;
  • на пешеходных переходах и перекрестках;
  • в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств и т.д.

Расстояние между стационарными камерами, отслеживающими скорость автомобилей, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км вне населенных пунктов. Исключение сделано для перекрестков, развязок, выделенок и очагов аварийности. Зона контроля камеры должна начинаться не ближе 150–300 м от знака «Фотовидеофиксация».

В России изменились правила установки камер на дорогах
Общество
Фото:Роман Балаев / ТАСС

Согласовывать установку камер теперь необходим с МВД, ведомство направило в регионы рекомендации по применению закона, пишет газета. По данным издания, переподключение одного комплекса может достигать до 500 тыс. руб.

В Московской области, как сообщили в региональном минтрансе, новым требованиям не соответствуют 87 камер, или 4% от общего числа. «Устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте», — сообщили в ведомстве. В Татарстане скорректируют работу 95 камер (11% от всего парка), в Омской области — 23 (10%), в Иркутской области — 53 (25%). В Башкирии перенесут 31 камеру, в Бурятии — семь. В Якутии новым стандартам не соответствовали камеры на 17 участках дорог.

В Санкт-Петербурге тоже выявили несколько «малоэффективных комплексов» (сколько, не уточняется), их перевесят.

В Москве дорожные камеры используют по другим правилам, отличным от других регионов: помимо выделенных полос, перекрестков, пешеходных переходов и зон запрета их будут устанавливать также возле детских садов, школ и поликлиник. В городе находится 12% всех камер России (около 3,8 тыс. штук), как пишет издание, сокращать парк не будут.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов отмечает, что «финансовые ресурсы на 2024 год под это [переподключение камер] не закладывались», у муниципалитетов и компаний-подрядчиков нет своих средств. Также на переустановку потребуется время.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
дорожные камеры ПДД регионы видеофиксация
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