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Новые законы в России ,  
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В России изменились правила установки камер на дорогах

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Роман Балаев / ТАСС
Фото: Роман Балаев / ТАСС

С 1 сентября в России вступили в силу единые требования к установке фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах. Их будут размещать на:

  • дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта;
  • аварийно опасных участках дорог;
  • участках, где в течение года произошло четыре и более ДТП;
  • местах проведения дорожных работ;
  • пешеходных переходах и перекрестках;
  • участках, где запрещена стоянка машин или остановка.

Конструкции, на которых размещаются камеры, не должны загораживать дорожные знаки, светофоры, указатели и иные «технические средства организации дорожного движения».

Путин утвердил правила установки дорожных камер
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Охватываемая средствами фиксации территория должна начинаться не менее чем за 150–300 м после знака «Фотовидеофиксация». Кроме того, теперь решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом согласовывать установку необходимо с ГИБДД.

Если камера, которая зафиксирует нарушение ПДД, не зарегистрирована в соответствии с законом и не соответствует его требованиям, водителя не смогут привлечь к административной ответственности на основании полученных с нее данных.

18 мая закон приняла Госдума, позднее его одобрил Совет Федерации. В конце месяца документ подписал президент России Владимир Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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