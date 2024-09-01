В России изменились правила установки камер на дорогах
С 1 сентября в России вступили в силу единые требования к установке фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах. Их будут размещать на:
- дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта;
- аварийно опасных участках дорог;
- участках, где в течение года произошло четыре и более ДТП;
- местах проведения дорожных работ;
- пешеходных переходах и перекрестках;
- участках, где запрещена стоянка машин или остановка.
Конструкции, на которых размещаются камеры, не должны загораживать дорожные знаки, светофоры, указатели и иные «технические средства организации дорожного движения».
Охватываемая средствами фиксации территория должна начинаться не менее чем за 150–300 м после знака «Фотовидеофиксация». Кроме того, теперь решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом согласовывать установку необходимо с ГИБДД.
Если камера, которая зафиксирует нарушение ПДД, не зарегистрирована в соответствии с законом и не соответствует его требованиям, водителя не смогут привлечь к административной ответственности на основании полученных с нее данных.
18 мая закон приняла Госдума, позднее его одобрил Совет Федерации. В конце месяца документ подписал президент России Владимир Путин.
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