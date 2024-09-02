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Военная операция на Украине ,  
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В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у бойца спецоперации

МВД: в Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у ветерана спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: prim_police / Telegram
Фото: prim_police / Telegram

Приморская полиция начала проверку, после того как в регионе нашли без сознания ветерана военной операции на Украине, который попытался покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД Приморья в телеграм-канале.

В краевом главке сообщили, что в дежурную часть обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью. Его нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

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1 сентября Следственный комитет России в телеграм-канале сообщил, что директор ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении бойца военной операции. В соцсетях нашли видео, на котором военнослужащий рассказывает, что после прибытия из зоны боевых действий он стал жертвой вымогательства, но, несмотря на его обращения, правоохранительные органы бездействовали.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, ветеран остался без рук и подвергся вымогательству выплат со стороны «этнической банды». Он назвал сотрудников правоохранительных органов, которые отказывались рассмотреть обращение бойца, «пособниками бандитов».

Теги
Приморье вымогательство Военная операция на Украине Приморский край МВД
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