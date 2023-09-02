В РАМТе назвали ошибкой новость о смерти 40-летнего актера Алексея Янина

О смерти актера сообщили ранее 2 сентября, однако в НИИ Склифосовского заявили, что Янин жив. Восемь лет назад, в 32 года, он перенес инсульт и с тех пор находился на лечении

Алексей Янин (Фото: Дарья Сидорина / Global Look Press)

Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин жив, о его смерти сообщили ошибочно, говорится в телеграм-канале театра. Он находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Оказывается, ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского. Сотрудники института подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но — жив», — сказано в сообщении.

К сообщению прикреплен пост жены Янина Дарьи из Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена), в котором она также говорит об ошибочности новости о смерти мужа. По ее словам, он в коме.

Янин в 2015 году перенес обширный инсульт. Ему провели трепанацию черепа, после операции ввели в медикаментозную в кому на два месяца. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы. Среди диагнозов, которые ему поставили, были атрофия зрительного нерва, нарушение речи, утрата опорно-двигательных функций.

Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Среди его ролей в театре: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке» и другие. В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей. Большую часть фильмографии актера составляют сериалы, среди них «Дочки-матери», «Клуб», «Студенты».